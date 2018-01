LECCO – “Quando abbiamo visto i soldati, abbiamo pensato, ‘toh finalmente qualcuno si è mosso” ha commentato con ironia una residente delle palazzine affacciate alla Leuci che domenica mattina è stata ‘presa d’assalto’ dagli appassionati della guerra simulata.

Tute mimetiche, fucili e pistole, caschi e giubbotti antiproiettile, come veri guerriglieri, i partecipanti si sono mossi tra i capannoni dell’ex fabbrica di lampadine che ha offerto uno scenario altamente realistico per gli amanti del softair, così come è definita questa attività ludico sportiva che ha un grande seguito anche nel lecchese.

Indubbio il divertimento dei partecipanti, ma la situazione ha fatto comunque storcere il naso agli abitanti della zona, che da tempo attendono l’intervento di messa in sicurezza da parte della proprietà e soprattutto l’eliminazione dell‘amianto ammalorato dai tetti dell’ex realtà industriale, di cui si sono verificati anche crolli, sia all’interno della fabbrica che all’esterno, in via Tubi, chiusa in quell’occasione per poter rimuovere i frammenti di eternit finiti in strada.

Sulla messa in sicurezza e la bonifica dell’area pende l’ordinanza, i cui termini sono ormai da tempo scaduti, del Comune che ha già annunciato di aver interessato la Procura affinché i proprietari dell’ex fabbrica provvedano agli interventi. Nessuno ha visto svolgersi questi lavori, la particolare iniziativa di domenica ha invece attirato l’attenzione di molti abitanti della zona. Un cartello esposto dagli organizzatori avvisa che “sono state effettuate tutte le comunicazioni necessarie agli organi di pubblica sicurezza”.