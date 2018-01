DERVIO – Sono iniziati giovedì i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di Corenno Plinio, nella piazza principale della caratteristica località derviese.

“Per le celebrazioni del 4 novembre era stata effettuata già una pulitura, ora verrà attuato un intervento completo che richiederà qualche giorno, con la sistemazione anche della targhetta e delle scritte che vi sono contenute, infine verrà trattato affinché questi lavori abbiano un’efficacia che duri nel tempo” spiega il sindaco di Dervio, Davide Vassena.

L’opera è stata finanziata dal Comune e assegnata ad un’azienda del territorio. “Anche la vicina fontana verrà riqualificata allo stesso modo – prosegue il primo cittadino – inoltre, con un lavoro di ricerca storica, andremo a sostituire le foto dei caduti, con nuove copie, rimpiazzando quelle che col tempo si sono rovinate”.

Il tutto per valorizzare una frazione che è una vera perla di bellezza, coi suoi monumenti, i suoi vicoli e lo scenario stupendo ammirabile dalle sue rive, una tappa da non perdere per i visitatori di passaggio sul lago e per gli escursionisti del Sentiero del Viandante.