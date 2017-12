Da Calolziocorte a Merate la condizione generale delle stazioni è sostanzialmente accettabile. La situazione peggiore l’abbiamo riscontrata ad Airuno che è sembrata un po’ abbandonata a se stessa. Andiamo a vedere nel particolare quello che abbiamo trovato durante il nostro piccolo viaggio.

STAZIONE DI CERNUSCO – MERATE

Una stazione molto utilizzata, che serve un grande numero di persone. Si presenta in condizioni sostanzialmente buone e con tutti i servizi principali per il viaggiatore. La sala d’aspetto è pulita e la stazione è dotata di sottopassi con rampe di accesso per i disabili. Intorno alla stazione ci sono due grossi parcheggi anche se, come si sa, i posti auto non bastano mai. Le macchine obliteratrici funzionano e la biglietteria può contare sulla presenza di un addetto di Trenord. Presenti anche le pensiline per il parcheggio di biciclette e motorini.

STAZIONE DI OLGIATE – CALCO – BRIVIO

Anche la stazione di Olgiate Molgora si presenta in buone condizioni. Intorno ci sono parcheggi per auto, moto e biciclette. La stazione è dotata di sottopassi con rampe per consentire anche l’accesso ai disabili. Sono state previste anche delle zone “stop and go” per l’attesa breve e per il carico e scarico di persone. All’interno della stazione c’è un bar a cui bisogna chiedere la chiave per l’utilizzo della toilette. La sala d’aspetto è pulita, così come il contesto generale. Purtroppo alcuni angoli sono deturpati dai graffiti e anche alcuni cestini vengono utilizzati in maniera impropria.

STAZIONE DI AIRUNO

E’ senza dubbio la stazione più degradata che abbiamo trovato nel nostro viaggio. Posizionata in una zona piuttosto isolata e senza la presenza della biglietteria è sembrata quella più abbandonata a se stessa. Sporcizia, sala d’aspetto fredda, obliteratrici non funzionanti e una fontanella rotta non hanno contribuito a dare una bella impressione generale. A questo si aggiungono cestini pieni di rifiuti e scarso parcheggio per le auto. Bisogna però dire che il bagno era accessibile e pulito.

STAZIONE DI CALOLZIOCORTE

Poco parcheggio e scarsa sicurezza: questi i problemi principali di una stazione che ogni giorno serve numerose persone provenienti dai comuni limitrofi. Nonostante queste criticità, la stazione presenta tutti i servizi essenziali: sala d’aspetto, sottopassaggi con ascensori per le persone disabili e un bar. Di sicuro si può migliorare molto, soprattutto sul fronte sicurezza, visto che la zona della stazione rimane un punto delicato della città. Per quanto riguarda i parcheggi, nella zona dell’interscambio ferro-gomma c’è un autosilo realizzato qualche anno fa ma mai aperto e che potrebbe dare una bella boccata di ossigeno sul fronte sosta. La pulizia non è il massimo, soprattutto nella zona attorno alla stazione, ma il livello è accettabile.

