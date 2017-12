LECCO – Le stazioni in città? Pulite e in ordine, quella centrale offre sicuramente maggiori servizi, il bar /fast food e l’edicola così come una biglietteria aperta ai viaggiatori, Maggianico è invece analoga ad altre fermate periferiche, essenziale nell’offerta all’utenza, ma non ci sono criticità.

Anzi, la situazione è decisamente migliorata a partire dal sottopasso che conduce ai binari, in passato completamente coperto dalle scritte ed ora riverniciato e ripulito. Da annotare, nel giorno della nostra visita, i servizi igienici chiusi, ed anche la biglietteria, che una volta munita di personale, ormai è chiusa da tempo. Le macchinette per timbrare i biglietti sono funzionanti e c’è una zona di parcheggio disponibile nei pressi della stazione.

La stazione di Lecco centro è invece inaccessibile da circa tre anni alle auto, trasformata in zona ZTL, per le soste brevi c’è il parcheggio di via Sassi mentre altre aree di parcheggio, libere o a pagamento, sono dislocate in centro, molti utenti fruiscono del parcheggio esterno del centro Meridiana, collegato alla stazione attraverso via Balicco. Anche qui il sottopasso per i binari è pulito e decoroso, c’è un ascensore per i disabili, i bagni sono aperti e in stato soddisfacente. C’è anche un punto prelievo per il bancomat nella zona della biglietteria.

LA STAZIONE DI LECCO

LA STAZIONE DI MAGGIANICO

