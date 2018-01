LECCO – Uno strumento innovativo per comunicare i dati statistici sul turismo e adempiere così agli obblighi nei confronti dell’Istat. Ma anche un applicativo utile per gestire alcune incombenze legate alla sicurezza o per ottenere interessanti raffronti sul posizionamento della propria impresa.

Dal 18 gennaio sarà operativo “Turismo 5”, il nuovo rilevatore online voluto dall’assessorato regionale allo Sviluppo Economico e dall’Istituto Polis-Lombardia. “Turismo 5” dovrà essere utilizzato dalle strutture ricettive (alberghiere e non alberghiere, compresi gli affitti turistici brevi) per la comunicazione dei dati statistici sul turismo a partire dall’anno 2018 e sostituirà l’applicativo attualmente in uso, Newturismo, che rimarrà attivo solo ed unicamente per il completamento della rilevazione “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” per l’anno 2017.

“Si tratta di una importante novità per le strutture ricettive della nostra regione – evidenzia il presidente di Federalberghi Lecco e vicepresidente vicario di Confcommercio Lecco, Severino Beri – Questo nuovo strumento semplificherà e renderà più tempestiva la comunicazione dei dati, dando una mano agli operatori e offrendo loro più opportunità e maggiore autonomia”.

L’applicativo online “Turismo 5” permetterà alle strutture ricettive lombarde di adempiere, come detto, agli obblighi nei confronti dell’Istat e di semplificare l’adempimento in materia di pubblica sicurezza verso la Questura, tramite la generazione automatica della schedina o del file degli alloggiati che dovrà poi essere caricato nel portale “Alloggiati Web”.

Inoltre potrà essere utilizzato da chi non dispone di un proprio gestionale per la registrazione degli arrivi e delle partenze degli ospiti (check in/check out), permetterà di disporre di strumenti utili all’analisi del posizionamento della propria impresa (quali statistiche di sintesi, benchmarking, studi di settore) e di modificare i prezzi per la stampa dei cartellini in piena autonomia.

In questi giorni Polis-Lombardia sta inviando a tutte le strutture ricettive una comunicazione per presentare il nuovo strumento, a cui seguirà una seconda comunicazione da parte della Provincia con ulteriori dettagli operativi: indirizzo web e credenziali di accesso al portale, manuale d’uso. Per chiarimenti tecnici, a partire dal 18 gennaio, saranno attivi i contatti (numero verde 800.070.090 e email info-flussituristici@lispa.it).

La raccolta dei dati statistici sul turismo da parte dell’Istat prevede due rilevazioni di interesse pubblico del Programma Statistico Nazionale: “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” e “Capacità degli esercizi ricettivi”. Entrambe le rilevazioni coinvolgono tutte le strutture ricettive operanti sul territorio nazionale, sono a risposta obbligatoria e vengono realizzate nel rispetto del Regolamento UE n. 692/2011 garantendo la tutela del segreto statistico. In Regione Lombardia tali rilevazioni sono svolte dall’Ufficio Statistica regionale di Éupolis Lombardia – organo intermedio di rilevazione per conto di Istat – in collaborazione con la Provincia.