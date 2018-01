LECCO – Il lungolago? “A Malgrate è più bello”. Il tormentone è lo stesso da tempo, almeno da quando sull’altra riva sapientemente si decise di dare una nuova veste alla passeggiata a lago che tanto piace a lecchesi e non, mentre dalla parte opposta del Kennedy la cornice è rimasta la stessa da tempo, una cartolina sicuramente suggestiva ma ormai sbiadita.

Non ci rassegni: in futuro anche la sponda del capoluogo manzoniano verrà finalmente messa a nuovo. Questo è l’obiettivo del concorso di idee che nel corso di quest’anno verrà lanciato grazie all’intesa tra Confcommercio, Comune, Ordine degli Architetti e degli Ingegneri che giovedì mattina si sono seduti allo stesso tavolo per iniziare ad intavolare la discussione sul progetto.

L’iniziativa nasce su sollecitazione dell’associazione dei commercianti che si è detta disposta a finanziare questo concorso di idee: “Vogliamo dare il nostro contributo al territorio, così’ come avremmo già voluto lanciare analoghi concorsi anche per la realizzazione di un centro sportivo ai Resinelli e per favorire l’uso della montainbike ai Piani d’Erna. Vuole essere uno stimolo, non solo all’amministrazione comunale ma a tutti i soggetti che vogliono supportare la riqualificazione del nostro lungolago” spiega Alberto Riva, direttore di Confcommercio Lecco

Un’opera necessaria per la Confcommercio, “l’esempio di Malgrate è lampante, avere un lungolago più bello è sicuramente importante anche per Lecco, così come lo sarà anche l’approdo turistico alla Malpensata, sul quale sappiamo che il Comune ha già sviluppato un progetto e non sarò pregiudicato da una riqualificazione più complessiva, c’è tutta l’area dal Monumento ai Caduti fino a raggiungere la Malpensata che offre dei focus di intervento”.

Il confronto in municipio è stato guidato dall’assessore all’Urbanistica, Gaia Bolognini, e ha visto partecipare anche il presidente dell’ordine degli Architetti, Giulia Torregrossa, e dell’ordine degli ingegneri Gianluigi Meroni. A febbraio il gruppo di lavoro si ritroverà nuovamente per definire i dettagli del concorso.