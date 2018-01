LECCO – “In discesa dal canalone Bobbio con i ramponcini leggeri calzati su normalissime scarpe da skyrunning”. La segnalazione ci è arrivata da un nostro lettore, un alpinista esperto e Guida Alpina, che questa mattina era sul Resegone. “Era un gruppo di skyrunner, vestiti leggeri con abbigliamento da corsa, ma la cosa che più mi ha colpito è stata la difficoltà con cui si muovevano a causa dell’attrezzatura non idonea”.

I ramponi leggeri, quelli che si calzano attraverso uno speciale supporto in gomma, infatti, non sono adatti per affrontare percorsi con pendenze accentuate: “Il Bobbio è un canale che presenta pendenze intorno ai 40° e quel tipo di ramponi, quando tu ti giri faccia a monte per scendere i tratti più ripidi, non avendo le due punte frontali non fanno presa sulla neve. Sono ramponi che vanno bene sul piano o su tratti con poca pendenza, ma non sostituiscono il rampone vero e proprio”. L’appello è sempre lo stesso: fare attenzione e andare in montagna con l’attrezzatura adeguata rispetto alla salita che si sta affrontando per evitare, poi, di infilarsi in situazioni di pericolo che posso avere conseguenze drammatiche.

Un messaggio di sensibilizzazione la cui divulgazione vede impegnato in prima fila il Soccorso Alpino che, proprio domani, darà vita all’iniziativa “Sicuri con la neve 2018”, giornata nazionale di sensibilizzazione e prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale. Domani, sulle nevi dei Piani di Bobbio, a Barzio, Falc Milano, la XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e la Scuola Regionale Escursionismo Cai, daranno vita a momenti di coinvolgimento aperti a tutti gli appassionati, sciatori ed escursionisti, che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie conoscenze sulla frequentazione della montagna innevata in ragionevole sicurezza, anche attraverso prove pratiche e dimostrative. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni: www.sicuriinmontagna.it.