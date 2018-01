VALGREGHENTINO – “Questa mattina l’azienda che si occupa della raccolta rifiuti non ha potuto raccogliere numerosi sacchi, poiché contenenti materiale non idoneo, in modo particolare carta e cartone. Ricordiamo che questi ultimi non possono più essere conferiti nel sacco viola ma devono essere inseriti nel bidone giallo (o all’interno di altri cartoni) e devono essere esposti il martedì successivo a quello di raccolta del sacco viola (prossima data: martedì 16 gennaio)”.

Il comune di Valgreghentino ha invitato tutti i cittadini a una maggiore attenzione dopo l’avvio della raccolta differenziata di carta e cartone. In effetti non si sono riscontrati grossi problemi, una quota di errori fisiologici a seguito dell’introduzione della novità.

Il comune prosegue nella sua opera di sensibilizzazione: “Invitiamo i proprietari dei sacchi lasciati in strada a ritirarli (entro le ore 24 del giorno di raccolta, come previsto dal nostro regolamento comunale), conferire i rifiuti nella loro giusta destinazione, come ben specificato dal Riciclabolario distribuito insieme al bidone giallo, e rimettere fuori i sacchi nel corretto giorno di raccolta. Ricordiamo infine che i rifiuti raccolti vengono controllati e selezionati ed ogni conferimento errato porta a sanzioni e maggiori costi per il comune, che si traduce in un aumento della Tari di tutti i cittadini“.