VALGREGHENTINO – “Variante generale del Piano di Governo del Territorio vigente”, se ne parla in un’assemblea pubblica in programma mercoledì 10 gennaio ore 20.45 nella sala civica di via Don Stucchi 11 a Valgreghentino.

L’amministrazione sta dando il via all’iter per la modifica del Piano di Governo del Territorio vigente. L’incontro vuole illustrare il percorso, accogliere proposte e ascoltare le esigenze dei cittadini di Valgreghentino.

Sarà il primo incontro per cui sono invitati a partecipare, oltre alla cittadinanza, professionisti, portatori di interessi e associazioni.