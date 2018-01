VARENNA – AAA cercasi agente della Polizia Locale per il Comune di Varenna: l’amministrazione comunale ha bandito un concorso pubblico per la copertura di un posto da vigile urbano a tempo parziale, 24 ore settimanali, con contratto a tempo indeterminato.

Rinforzerà la presenza del poliziotto entrato in servizio proprio questa settimana e condiviso da Varenna con Perledo ed Esino. “Con il bando avremo un agente in pianta stabile nel nostro Comune – spiega il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni – è una figura che serve, un riferimento per i cittadini e per la gestione della viabilità sulle nostre strade, in questi mesi abbiamo avuto l’assistenza dell’associazione carabinieri che ci hanno dato una mano e alla quale va il nostro rigraziamento”.

Ce n’era bisogno: da oltre un anno ormai Varenna era sprovvista di agenti, “dopo la sentenza della corte dei conti riguardo alle spese per i dipendenti a tempo determinato che, al nostro insediamento, nel 2016, ci ha costretto a dover rinunciare al vigile in servizio fino ad allora e che aveva in contratto in scadenza – prosegue il sindaco – non potendo assumere a tempo determinato, abbiamo tentato con una procedura di mobilità ma gli unici due candidati non sono stati ritenuti idonei, allora abbiamo deciso per la condivisione del servizio con i vicini comuni e infine di indire questo bando, tenendo conto della limitatezza delle risorse per i vincoli di bilancio”.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda di ammissione sottoscritta, corredata da una copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità, indirizzata al Comune di Varenna, piazza Venini n. 2 – 23829 Varenna (LC). Qui al bando tutte le informazioni.

Qualora il numero di domande sia superiore a trenta, sarà effettuata una prova preselettiva consistente nella soluzione di quiz a risposta multipla sulle materie d’esame, volti ad accertare la conoscenza di tali specifici argomenti di studio, in programma il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 14:30 presso l’Istituto comprensivo “Mons. Luigi Vitali” di Bellano in via XX settembre.

Seguirà una prova scritta il giorno 6 marzo 2018 alle ore 14:30 presso lo stesso istituto comprensivo e infine la prova orale il giorno 20 marzo 2018 alle ore 09:30 presso il Comune di Varenna in piazza Venini.