LECCO – Le modifiche alla viabilità previste nei prossimi giorni.

– PARCHEGGIO PUBBLICO IL GIARDINO, con accesso da via Sassi 6, totale chiusura fino 6 gennaio 2018 per lavori di manutenzione generale, riparazione pavimentazione, pulizia generale manutenzione pompe rete fognaria e vasche, pulizia pozzetti (Condominio Il Giardino);

– VIA SAN MARTINO, proroga totale chiusura della scalinata, dalle ore 18 del 30 dicembre 2017 alle 18 del 31 gennaio 2018 per completamento lavori di rifacimento (Impresa Scuffi per conto del Comune di Lecco);

– LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e via Nazario Sauro, totale chiusura per svolgimento manifestazione “Capodanno a Lecco – la notte degli elementi”. dalle ore 21 alle 23 del 30 dicembre 2017 e dalle ore 18 di domenica 31 dicembre 2017 alle ore 6 di lunedì 1 gennaio 2018 e dalle ore 20 di domenica 31 dicembre 2017 all’ 1 di lunedì 1 gennaio 2018 anche il tratto compreso tra via Sauro e via Leonardo da Vinci.