MANDELLO – Elisoccorso in azione in zona Grigna anche nel giorno di Natale a seguito di una chiamata di soccorso per un escursionista caduto nei pressi della Bocchetta Campione.

L’elicottero, decollato da Como, ha raggiunto la zona poco dopo le 14.30 individuando il 55 ferito. L’uomo è stato quindi soccorso e caricato sull’elicottero quindi elitrasportato all’ospedale di Gravedona in codice giallo