LECCO – Bravata da parte di un gruppo di una decina di ragazzini che sabato sera, intorno alle 21, si sono “divertiti” nel dare fuoco ad un cestino dell’immondizia situato in via Paolo VI a Laorca con il rischio di generare un vero e proprio incendio.

Un residente che stava camminando in zona proprio in quel momento, nel vedere le fiamme e intuendo che di bravata si stava trattando, ha redarguito il gruppetto che subito si è dileguato correndo verso la piazza della chiesa e da lì disperdendosi nelle piccole vie del rione.

Un vandalismo che fortunatamente non ha fatto danni, con le fiamme che non hanno intaccato né le auto posteggiate né le piante situate a ridosso del marciapiede dov’è posizionato il bidone.

“Quando ho capito cosa stavano facendo quei ragazzini non ho esitato a sgridarli e subito sono fuggiti, poi sono rimasto a controllare che le fiamme non raggiungessero i rami delle piante perché inizialmente erano molto alte – spiega il laorchese che ha assistito alla scena – Non credo abbiano bruciato solo il contenuto presente nel bidone perché le fiamme erano troppo alte. Una stupidata del genere avrebbe potuto fare danni seri”.