CIVATE – Ancora nessuna traccia di Giacomo Valsecchi, pensionato 70enne disperso dalla sera di Natale a Civate.

L’allarme era scattato lunedì sera intorno alle 20 e subito erano partite le ricerche da parte del Soccorso Alpino.

Per tutta la notte i volontari avevano battuto la zona, concentrandosi in particolare sul Cornizzolo: il 70enne è stato visto per l’ultima volta in via del Pozzo, nei pressi del Crotto del Capraio, alle pendici del monte.

Nonostante il prodigarsi dei soccorsi le ricerche, proseguite fino al pomeriggio di martedì 26 dicembre, non avevano dato nessun esito, facendo sorgere il dubbio che il 70enne non si fosse allontanato in direzione della montagna.

Martedì pomeriggio con il maltempo le operazioni sul monte erano state sospese: la ricerca è invece proseguita in paese e nelle zone limitrofe, impegnati i Carabinieri di Valmadrera e la Protezione Civile. Oggi, giovedì, in mattinata, i soccorritori hanno effettuato un volo di controllo in elicottero sopra il Cornizzolo, mentre altre squadre hanno ripercorso i sentieri, senza tuttavia riscontrare nulla.

Per la ricerca in paese si sono mobilitati anche i cittadini.

Come emerso Valsecchi, pensionato, di Civate, non sarebbe nuovo a questo tipo di episodi.