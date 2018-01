BALLABIO – Il problema è stato sollevato dal gruppo consigliare di minoranza “Cambiamo Insieme”. La raccolta di carta e cartone a Ballabio non sarebbe partito nel migliore dei modi.

“La modifica della raccolta con la new entry lascia qualche perplessità. Di fatto viene soppresso un giro settimanale del sacco viola, quello più virtuoso, quello su cui puntare se vuoi realmente diminuire quello che inghiotte il forno inceneritore. Di fatto la nuova raccolta crea un disagio alle famiglie che oltre a trovare una collocazione per nuovo contenitore, si vedono diluiti i passaggi sul viola, senza per altro creare virtuosismo nella differenziata generale. Signori fanno selezionare a noi la merce. Ora è una scelta Comunale, quella di introdurre la nuova raccolta, che prende il posto di un giro del viola. Sembra che a giustificare il tutto sia il contenimento delle tasse, peccato che il lavoro di miglioramento svolto dalle famiglie nel 2016, la società Silea l’ha premiato con un aumento sulla voce spazzamento strade di circa 25.000 euro che in Consiglio nessuno ha saputo spiegare. Nel frattempo la situazione a Ballabio era ‘conferimento misto modello rebelot'”.

La risposta da parte del gruppo di maggioranza “Nuovo slancio per Ballabio” non si è fatta attendere: “E’ partita, nella giornata di mercoledì 3 gennaio, la raccolta differenziata di carta e cartone. Come nelle altre località dove viene introdotta la novità, si sono registrati diversi errori tipici del primo giorno, con ancora l’utilizzo del sacco viola. A Ballabio, però, nel pomeriggio la gran parte dei sacchi ‘sbagliati’ è stata ritirata dagli stessi cittadini, accortisi dell’errore, dimostrando adeguato senso civico”.

“Dal giro della minoranza si è cercato di innescare sui social una assurda polemica, peraltro rifiutata dai cittadini che non sono disposti a farsi banalmente strumentalizzare. Di fronte alla infondata accusa rivolta al Comune di non aver informato la popolazione, appare evidente che chi voleva avere notizie al riguardo aveva di che informarsi in abbondanza. Una mole di informazioni e attività che, per il ‘lancio’ del bidoncino giallo, probabilmente non ha pari in nessun altro comune. Ricordiamo, infine, che, in neppure 3 anni, questa amministrazione ha ottenuto in campo ecologico-ambientale importanti risultati”.