BALLABIO – “Nel 2017 un bilancio record nella sicurezza, con 2 furti in casa e uno in un bar in 12 mesi, nel 2018 occorre affrontare il fenomeno del vandalismo che non risparmia neppure Ballabio e non può essere liquidato come ragazzate”. Duro il commento del sindaco Alessandra Consonni sulla vicenda dell’ex Colonia Ferrovieri di Ballabio, chiusa da molto tempo, oggetto di vandalismi nei giorni scorsi. I danneggiamenti, avvenuti in data imprecisata, sono stati riscontrati in un recente sopralluogo, dal proprietario dello stabile.

Il sindaco, nell’esprimere solidarietà al proprietario, rende noto di aver preso contatto con il Comando Carabinieri di Lecco e ricevuto le prime informazioni al riguardo: “Con le forze dell’ordine, ci eravamo rallegrati, pochi giorni fa, per l’ottimo bilancio sulla sicurezza ottenuto a Ballabio nell’anno passato, dove, nei 12 mesi, sono stati riscontrati solo 2 furti in casa e uno in un locale pubblico, azzerando anche, per la prima volta da molti anni, la triste consuetudine dei colpi nei mesi più a rischio (ottobre, novembre, dicembre), e dove è stato archiviato il fenomeno delle intrusioni nelle scuole con le misure adottate dal Comune a metà anno. Ora, con 2018, il bilancio positivo si azzera e l’emergere di questo episodio ci induce a considerare con attenzione anche l’aspetto vandalismi”.

Il sindaco vuole tenere alta la guardia e non sottovaluta l’episodio: “Non siamo così sprovveduti o esaltati da ritenere che qualche episodio vandalico mini la sicurezza del paese, tuttavia non abbiamo alcuna intenzione di tollerare queste manifestazioni di inciviltà. Da tempo avevo condannato certi episodi di teppismo, ricevendo persino la critica di non considerare il presunto ‘disagio’ di questi soggetti, probabilmente gli stessi che, vigliaccamente, nel cuore della notte, strappano i manifesti comunali, sparpagliano immondizia per il paese e che hanno sfondato il vetro della porta della Pro Loco. Non si tratta di ragazzate nonostante la presumibile età degli autori, ma di offese alla nostra comunità e non siamo disposti a tollerarle. Prendiamo atto che il teppismo esiste anche a Ballabio e collaboriamo con le forze dell’ordine: di notte la sicurezza del territorio è affidata all’Arma dei Carabinieri, nessuno esiti a chiamare il 112 qualora riscontrasse ‘movimenti’ sospetti. Anche il Comune sta valutando i possibili interventi per agevolare il compito dei militari“.