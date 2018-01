LECCO – Gli eventi previsti nel fine settimana in città e nei paesi in provincia cari lettori!

SABATO 13 GENNAIO

LECCO

EVENTO – ” …DI SEGNO IN SEGNO”

mostra di grafica originale

DOVE – presso la galleria d’arte “La Nassa” in Piazza Era, 6

ORARIO – Finoa al 31 Gennaio da martedì a domenica dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

€: ingresso libero

INFO – Galleria d’Arte La Nassa, Telefono: +39 0341 360289



LECCO

EVENTO – ” MOSTRA DI PRESEPI – 7^ EDIZIONE”

All’interno di “TEMPO DI NATALE 2017”: l’inaugurazione, a ingresso libero, si terrà Domenica 3 dicembre 2017 alle 16:30 e sarà allietata da un’esibizione del Coro Alpino Lecchese. Mostra di presepi artigianali.

DOVE – Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO – Aperto dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 18:00 (il giovedì anche dalle 21:00 alle 23:00); il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00. Il 26 dicembre 2017 apertura straordinaria (per la sola mostra dei Presepi) dalle 14:00 alle 18:00. Chiuso tutti i lunedì, Natale e Capodanno.

€: € 2,00 (accesso alla sola esposizione dei presepi) e bambini sotto i 6 anni entrano gratis. INFO – S.I.M.U.L Sistema museale urbano lecchese

Telefono: +39 0341 286729, Email: segreteria.museo@comune.lecco.it, Sito web: http://www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – ” DA LA PARTENZA DEL CROCIATO AL PRODE ANSELMO. STORIA PER IMMAGINI DI UNO SCHERZO FORTUNATO”

La mostra ripropone momenti significativi della storia del noto personaggio letterario, partorito dalla penna di Giovanni Visconti Venosta

DOVE – presso Confcommercio Lecco in Piazza Garibaldi

ORARIO – da lunedì a giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00; venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30; chiusa sabato e domenica

€: Ingresso libero

INFO – Confcommercio Lecco, Telefono: +39 0341 356911, Sito web: http://www.confcommerciolecco.it



LECCO

EVENTO – ” PISTA DI PATTINAGGIO”

ALL’INTERNO DI “TEMPO DI NATALE 2017”. Sono previste giornate di animazione per intrattenere il pubblico:

* Venerdì 12 gennaio 2018: “Giornata dei nonni” – tutti i nipotini, accompagnati dai propri nonni, potranno divertirsi sul ghiaccio senza pagare il biglietto d’ingresso.

DOVE – Piazza Garibaldi

ORARIO – Giorni e orari d’apertura: festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 23:00. Giorni feriali dalle ore 15:00 alle ore 22:30. Dal 24 Dicembre all’8 Gennaio dalle ore 10:30 alle ore 23:00. Scuole nei giorni feriali e nella fascia oraria del mattino. Gruppi di 10 persone nei giorni feriali a cura della società Ferdinando Uga.

€: € 6,00 all’ora con noleggio pattini – € 3,00 per bambini sotto il metro d’altezza

INFO – Comune di Lecco, Telefono: +39 0341 481111, Sito web: http://www.comune.lecco.it



LECCO

EVENTO – ” CONCERTO MADE IN ITALY”

Gomalan Brass Quintet in concerto. Prevendita online : www.teatrocenacolofrancescano.it; i biglietti sono anche acquistabili presso la biglietteria del Teatro il mercoledì dalle 16:00 alle 18:30, il sabato dalle 15:00 alle 18:30 e il giorno dello spettacolo dalle 15:00 alle 18:30 e 90 minuti prima dell’inizio.

DOVE – Teatro Cenacolo Francescano – Piazza dei Cappuccini 3

ORARIO – 21:00

€: €12,00

INFO – Telefono: +39 339 8068321, Email: info@teatrocenacolofrancescano.it Sito web: http://www.gomalanbrass.com



BULCIAGO

EVENTO – ” XIX RASSEGNA D’ARTE PRESEPIALE”

Inaugurazione domenica 17 dicembre alle 15:30

DOVE – via Sant’Agostino, 21 – loc. Bulciaghetto

ORARIO – dal 23/12/2017 al 07/01/’18 aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30. Aperto le domeniche 14/01, 21/01 e 28/01 dalle 14:30 alle 18:30

€: Ingresso libero

INFO – Casa del Presepio, Sito web: https://www.facebook.com/CasaDelPresepioBulciago/

COLICO

EVENTO – ” MOSTRA DEI PRESEPI – “UN PRESEPE PER EDUCARE””

Iscrizione da consegnare entro l’ 11 Dicembre a Cinzia Bettiga (333 4355121), Bar Primula Floriana (347 0557770), Sala Asilo Colico (333 1707472)

DOVE – Oratorio di Colico



CALOLZIOCORTE

EVENTO – ” PRESEPIO DI CARTA”

Spettacolare Presepio in sagome dipinte di Giuseppe Carsana (seconda metà del XIX secolo), costituito da venti sagome in carta a grandezza naturale.

DOVE – Monastero del Lavello

ORARIO – Fino al 21 Gennaio,

INFO – Pro Loco Calolziocorte, Telefono: +39 0341 630956

Email: proloco.calolzio@libero.it, Sito web: http://www.prolococalolziocorte.info



COLICO

EVENTO – ” MOSTRA DEI PRESEPI – “UN PRESEPE PER EDUCARE””

Iscrizione da consegnare entro l’ 11 Dicembre a Cinzia Bettiga (333 4355121), Bar Primula Floriana (347 0557770), Sala Asilo Colico (333 1707472)

DOVE – Oratorio di Colico



CORTENOVA

EVENTO – ” LA COMPAGNIA DI RESIETAEVENTO – ”

DOVE – Salone Teatro

ORARIO – 21:00

INFO – Comune di Cortenova, Telefono: +39 0341 901110, Email: info@comune.cortenova.lc.it, Sito web: http://www.comune.cortenova.lc.it/hh/index.php



CRANDOLA VALSASSINA

EVENTO – ” FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE”

In onore di S. Antonio il paese di Crandola Valsassina, con in testa la Pro Loco, organizza la tradizionale Festa patronale caratterizzata dalla degustazione di prodotti locali e dallo star insieme in amicizia.

Programma:

– Sabato 13 gennaio dalle ore 19:00 possibilità di degustazione di prodotti tipici e dalle ore 21:30 musica e divertimento.

– Domenica 14 ore 11 Santa Messa con benedizione degli animali e rinfresco e nel pomeriggio, dalle ore 15 tombolata.

DOVE – Piazza IV Novembre, 4 – Crandola Valsassina

INFO – Pro Loco Crandola Valsassina, Telefono: +39 3478785265, Email: gabriella.devignani@gmail.com,



ESINO LARIO

EVENTO – ” UN PADRINO … DI LUSSO ”

La Filodrammatica Premanese vi invita a teatro con lo spettacolo “Un padrino … di lusso”, commedia in tre atti.

DOVE – Cine-teatro Val D’Esino

ORARIO – 21:00

€: Ingresso libero

INFO – Comune di Esino Lario, Telefono: 0341 860111



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – ” LA VEDOVA ALLEGRA”

All’interno della Rassegna Teatrale Città di Mandello:

Elena D’Angelo – La Vedova Allegra.

DOVE – Cine Teatro Fabrizio De Andrè

€: € 25,00

INFO – Pro Loco Mandello del Lario, Telefono: +39 0341732912, Email: mandello@prolocolario.it, Sito web: http://prolocolario.it/index.php/mandello-del-lario/



MERATE

EVENTO – ” LA MATERIA E L’ACQUA ”

La materia e l’acqua con le sculture di Alberto Arlati e gli acquerelli di di Anna Louse walmsley.

DOVE – Arteeventi – Area Cazzaniga, Merate

ORARIO – fino al 21 Gennaio da Giovedì a Domenica 10:00-12:00 – 15:00-18:00

€: Ingresso libero

INFO – Artee20, Telefono: +39 333 702 7115 Sito web: http://www.artee20.it/



VARENNA

EVENTO – ” SACRI MONTI PREALPINI”

Importante mostra fotografica di Marco Beck Peccoz dedicata alla raffigurazione dei Sacri Monti prealpini. L’inaugurazione è prevista giovedì 30 novembre alle 17.00.

DOVE – Villa Monastero, Varenna

ORARIO – Dicembre: 3-8-9-10-17-24-26-27-28-29-30-31 dalle 10.30 alle 16.30, gennaio: 1-2-3-4-5-6-7-14-21-28 ,dalle 10.30 alle 16.30, febbraio: 4-10-11-18-25 dalle 10.30 alle 16.30, marzo e aprile: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00

€: Giardini e Casa Museo: € 8,00 intero; € 5,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna – Giardini: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna.

Telefono: +39 0341.295450, Fax: +39 0341.295333, Email: villa.monastero@provincia.lecco.it

Sito web: http://www.villamonastero.eu



DOMENICA 14 GENNAIO

LECCO

EVENTO – ” …DI SEGNO IN SEGNO”

mostra di grafica originale

DOVE – presso la galleria d’arte “La Nassa” in Piazza Era, 6 ORARIO – Finoa al 31 Gennaio da martedì a domenica dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00

€: ingresso libero

INFO – Galleria d’Arte La Nassa, Telefono: +39 0341 360289

LECCO

PRESEPE ARTISTICO POPOLARE”

Presepe artistico popolare con movimento ed effetti luce. Durante le celebrazioni rimarrà spento.

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista, Piazza Cavallotti, Rione San Giovanni ORARIO – dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

INFO – €: ingresso libero



LECCO

APERTURA DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI PESCARENICO” Aperture del Convento e della Chiesa di Pescarenico per visite libere e guidate da volontari della parrocchia.

DOVE – Convento e chiesa di Pescarenico

ORARIO – Dalle 15:00 alle 17:30

INFO – Susanna DeMaron, Telefono: +39 0341 350693 – +39 349 3564761, Email: suedemaron@libero.it

Email: susanna.demaron@gmail.com



LECCO

PROIEZIONE IN CUPOLA – IL CIELO DI GENNAIO”

A cura del gruppo Astrofili Deep Space.

Dopo le conferenze serali è possibile osservare gli oggetti del cielo con i telescopi del Gruppo Astofili.

DOVE – presso il Planetario Città di Lecco in Corso Matteotti, 32 ORARIO – 16:00

€: intero € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco,Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316, Sito web: http://www.deepspace.it



LECCO

SALITA AL CAMPANILE DI SAN NICOLO'”

Il campanile di Lecco é, tra quelli non adiacenti alla chiesa, la seconda torre campanaria più alta d’Italia e risulta a pieno titolo tra le più alte d’Europa.

Ora é possibile visitarlo, in alcune giornate e solo su prenotazione, grazie al progetto che punta alla valorizzazione di questo monumento, un’esperienza unica che accompagnerà i partecipanti dalle fondamenta intrise di storia del vecchio torrione fino alla balconata che si trova sopra la cella campanaria e da cui si puó ammirare la spettacolare vista a 360 gradi sulla città, il lago e le montagne circostanti.

In caso di cattivo tempo, per la sicurezza dei visitatori, le visite possono essere sospese senza preavviso.

DOVE – ritrovo presso il sagrato della Basilica di San Nicolò ORARIO – 14:30 – 14:50 – 15:10 – 15:30 – 15:50 – 16:10 – 16:30

€: salita ad offerta libera con prenotazione obbligatoria

INFO – Gruppo Volontari Il Matitone

Email: info@campaniledilecco.it, Sito web: http://www.campaniledilecco.it



BULCIAGO

EVENTO – ” XIX RASSEGNA D’ARTE PRESEPIALE”

Inaugurazione domenica 17 dicembre alle 15:30

DOVE – via Sant’Agostino, 21 – loc. Bulciaghetto ORARIO – dal 23/12/2017 al 07/01/’18 aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 18:30. Aperto le domeniche 14/01, 21/01 e 28/01 dalle 14:30 alle 18:30

€: Ingresso libero

INFO – Casa del Presepio, Sito web: https://www.facebook.com/CasaDelPresepioBulciago/



CALOLZIOCORTE

EVENTO – ” PRESEPIO DI CARTA”

Spettacolare Presepio in sagome dipinte di Giuseppe Carsana (seconda metà del XIX secolo), costituito da venti sagome in carta a grandezza naturale.

DOVE – Monastero del Lavello

ORARIO – Fino al 21 Gennaio,

INFO – Pro Loco Calolziocorte, Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it, Sito web: http://www.prolococalolziocorte.info



COLICO

EVENTO – ” MOSTRA DEI PRESEPI – “UN PRESEPE PER EDUCARE”” Iscrizione da consegnare entro l’ 11 Dicembre a Cinzia Bettiga (333 4355121), Bar Primula Floriana (347 0557770), Sala Asilo Colico (333 1707472)

DOVE – Oratorio di Colico



MERATE

EVENTO – LA MATERIA E L’ACQUA”

La materia e l’acqua con le sculture di Alberto Arlati e gli acquerelli di di Anna Louse walmsley.

Inaugurazione il 30 Dicembre alle ore 18:00.

DOVE – Arteeventi – Area Cazzaniga, Merate

ORARIO – da Giovedì a Domenica 10:00-12:00 – 15:00-18:00

€: Ingresso libero

INFO – Artee20, Telefono: +39 333 702 7115, Sito web: http://www.artee20.it/



OLIVETO LARIO

PRESEPE VIVENTE DI ONNO, 2^ EDIZIONE”

EVENTO DEL 06/01/2018 RINVIATO

Ore 14:30 apertura presepe con ingresso da Vicolo Pescatori; ore 16:00 inizio corteo con i Magi; ore 16:30 benedizione dei bambini; a seguire tombolone presso il salone dell’Oratorio. Parcheggio consigliato presso il Piazzale degli alpini, zona imbarcadero.

DOVE – lungo i vicoli del borgo

ORARIO – dalle 14:30 alle 16:30

Email: oratorioonno@gmail.com



VARENNA

SACRI MONTI PREALPINI”

Importante mostra fotografica di Marco Beck Peccoz dedicata alla raffigurazione dei Sacri Monti prealpini. L’inaugurazione è prevista giovedì 30 novembre alle 17.00.

DOVE – Villa Monastero, Varenna

ORARIO – 14-21-28 ,dalle 10.30 alle 16.30, febbraio: 4-10-11-18-25 dalle 10.30 alle 16.30, marzo e aprile: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00

€: Giardini e Casa Museo: € 8,00 intero; € 5,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna – Giardini: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per persone con più di 65 anni, gruppi da più di 10 persone, soci Touring, ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti dai 18 ai 24 anni; gratuito per bambini da 0 a 11 anni compiuti, persone diversamente abili, tesserati ICOM, possessori di Abbonamento Musei Lombardia Milano, residenti a Varenna. INFO – Telefono: +39 0341.295450,Sito web: http://www.villamonastero.eu