OGGIONO – Sanitari e Vigili del Fuoco sono intervenuti a Oggiono per un infortunio sul lavoro accaduto venerdì mattina in una ditta in via per Dolzago.

Ferito un 26enne che ha subito una brutta caduta dal muletto. Inizialmente l’incidente era apparso grave, ma fortunatamente il lavoratore ha riportato solo lievi traumi ed è stato trasportato in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa.