LECCO – Antonio Valentin Angelillo, ex attaccante di Inter, Roma e Milan, è morto all’età di 80 anni in ospedale a Siena lo scorso 5 gennaio.

Primatista di reti segnate in un campionato di serie A a 18 squadre, con 33 gol, aveva disputato la stagione 1966-1967 con la maglia della Calcio Lecco.

Nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 settembre 1937 (naturalizzato italiano grazie alle sue origini lucane), dopo aver giocato nel 1956 nel Boca Juniors e aver esordito in Coppa America vinta dall’Argentina grazie ai suoi gol, nell’estate 1957 approda all’Inter dove si fa notare a suon di gol. Angelillo veste la maglia neroazzurra per quattro stagioni, disputando 127 partite e realizzando 77 gol.

Nella stagione 1966-1967 arriva al Lecco, neopromosso in serie A: in questa stagione ottiene 22 presenze segnando una sola rete, con la squadra che retrocede in serie B.