CALCO – Scontro tra auto nella serata di oggi, lunedì 8 gennaio, a Calco. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 in via Nazionale, sulla salita che porta verso la rotonda che incrocia la strada per Olgiate Molgora.

Coinvolte due ragazze di 30 e 31 anni che fortunatamente non avrebbero riportato gravi conseguenze nello scontro.

Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate, mentre i Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro oltre a gestire la viabilità.