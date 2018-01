CALOLZIOCORTE – E’ morto Giorgio Brambilla, noto industriale di Calolziocorte, ex titolare insieme ai fratelli delle Trafilerie Brambilla. Brambilla è scomparso all’età di 83 anni e lascia la moglie Anna e le figlie.

Era stato il nonno Giuseppe Brambilla, negli anni ’20, a fondare a Milano gli Stabilimenti Brambilla, una società che produceva una variegata gamma di oggetti in metallo. L’azienda passa negli anni ’30 nelle mani del figlio Alessandro che sposta la produzione verso la trafilatura dell’acciaio. Con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale, nel 1942, gli Stabilimenti Brambilla di Milano vengono rasi al suolo dai bombardamenti.

Alessandro Brambilla, nonostante tutto, decide di ripartire e lo fa da Calolziocorte dove nel marzo 1942 apre le Trafilerie Brambilla, puntando esclusivamente sull’attività di trafilatura di acciai sia al carbonio sia inossidabili.

Nel 1962 alla morte di Alessandro Brambilla, la gestione dell’azienda passa ai tre giovani figli maschi: Giorgio, Alberto e Vittorio (quest’ultimo padre dell’ex ministro Michela Vittoria Brambilla, che a sua volta farà il suo ingresso in azienda negli anni ’90), mentre la sorella Annamaria non lavorerà mai direttamente nell’azienda pur detenendo delle quote.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 18 gennaio, alle ore 15, partendo dalla chiesina di Lourdes per la chiesa Arcipresbiterale.