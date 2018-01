CALOLZIOCORTE – Furto, nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio, nel box di una palazzina in pieno centro città. I malviventi hanno rubato una mountain bike del valore di qualche migliaia di euro.

C’è tanta amarezza nelle parole del proprietario del box: “E’ davvero spiacevole la sensazione che ti rimane quando sai che qualcuno è entrato in casa tua. Ieri sera era tutto in ordine, questa mattina quando sono entrato la bicicletta era sparita”. Il proprietario non si è accorto di nulla: “Abito in una palazzina di poche famiglie a due passi dal municipio di Calolziocorte. I malviventi, per raggiungere il box, sono stati costretti ad entrare nella proprietà privata dello stabile. Nel garage c’erano anche altre cose ma hanno portato via solamente quella bicicletta di grande valore”.

Una vera e propria piaga quella dei furti di biciclette che, in alcuni casi, vengono rivendute anche a pezzi visto il prezzo elevato dei vari componenti. Al proprietario non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri di Calolziocorte.

La vittima del furto, però, lancia un appello a tutti i lettori: “Si tratta di una mountain bike GT Fury taglia S. La speranza è che, attraverso il ‘tam tam’ dei social si riesca a ritrovare la bicicletta. Chiunque possa fornire qualche indicazione utile può scrivere una mail all’indirizzo rauldelloro@libero.it“.