CALOLZIO – Si è spento all’età di 95 anni, nella giornata di giovedì, Evaristo Carsana, molto conosciuto nella frazione del Pascolo dove viveva e in Valle San Martino in quanto marinaio della sezione calolziese dell’ANMI.

“Lo conoscevo bene, era marinaio come me – lo ricorda Angelo Fontana, dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo – era un uomo sempre attivo, nell’associazione aveva il compito di raccogliere le tessere dei soci fuori Calolzio, era conosciuto e benvoluto da tutti”.

L’uomo aveva anche la passione per la musica, in particolare per la fisarmonica, “era stato molto contento di suonare per i 100 anni della signora Vittoria Mangili” continua Fontana.

I funerali si svolgeranno sabato 13 gennaio alle 15 nella Chiesa del Pascolo, per poi proseguire per il tempio crematorio.