LECCO – Si è infilato in via Belvedere, una traversa del viale Turati, rimanendo bloccato con il camion nel cercare di svoltare all’incrocio con via D’Annunzio: protagonista della disavventura il conducente di un tir che nella tarda serata di martedì è stato aiutato dai Vigili del Fuoco nel disincastrare il mezzo.