CIVATE – Sono state sospese verso le 15 di martedì pomeriggio le ricerche del 70enne di Civate che risulta disperso da ieri sera, lunedì.

Gli uomini del Soccorso Alpino erano stati allertati dalla famiglia, preoccupata per il mancato rientro dell’anziano, verso le 20. L’ultima volta l’uomo è stato visto in via del Pozzo, nei pressi del Crotto del Capraio.

Le ricerche si sono subito concentrate sul Cornizzolo: per tutta notte gli uomini del soccorso hanno battuto i sentieri e le zone impervie, aiutati ad un certo punto anche dall’elicottero che ha sorvolato dall’alto la zona. Le ricerche erano poi proseguite stamattina, senza successo.

Verso le 15 la decisione di interrompere le operazioni sul Cornizzolo. Come emerso, non sarebbe il primo episodio da parte del 70enne, che già in passate occasione si era allontanato da casa per poi essere ritrovato. Inoltre non c’è certezza che l’anziano fosse diretto proprio sul Cornizzolo.