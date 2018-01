COLICO – Un diverbio tra ragazzo e ragazza, finito con il giovane che da in escandescenze finendo per distruggere a calci e pugni il vetro della porta anteriore del pullman sul quale i due stavano viaggiando, insieme ad altre persone.

Disavventura venerdì sera per l’autista di un bus Asf Autolinee e per i suoi passeggeri: l’automezzo, danneggiato, è fermo presso la stazione ferroviaria di Colico, da dove avrebbe dovuto partire per giungere a Menaggio.

Il violento episodio ha però costretto l’autista a fermarsi senza poter ripartire: sul posto è giunta una pattuglia della Polizia Stradale di Bellano che ha proceduto con l’identificazione del giovane e il suo fermo.

Per i passeggeri diretti a Menaggio si cerca ora una corsa di pullman alternativa che li porti a destinazione.