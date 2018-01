COLLE BRIANZA – Si è spento domenica 7 gennaio, padre Antonio Bonanomi, il sacerdote missionario della Consolata di Bevera originario di Giovenzana, la piccola frazione di Colle Brianza. L’83enne è deceduto ad Alpignano, Torino.

Padre Antonio ha dedicato l’intera vita alle missioni, lasciando l’Italia alla volta della Colombia nel 1978. Per 20 anni, dal 1988 fino poi al 2007, visse con i Nasa, una popolazione della cordigliera centrale delle Ande, a Toribio, scenario di violenti scontri tra l’esercito e guerriglia. Un teatro di guerra tanto dimenticato quanto cruento, dove il sacerdote lavorò come coordinatore del gruppo di missionari. Una personalità forte, quella del padre brianzolo, che porto avanti battaglie politiche in difesa degli indios, come l’opposizione netta nei confronti del trattato Alca per il libero commercio, proposto dagli Stati Uniti, o la lotta al narcotraffico.

Moltissimi i messaggi d’affetto e cordoglio lasciati sulla pagina Facebook dell’uomo, la cui salma farà rientro a Colle Brianza nella giornata di martedì. La salma sarà composta nella chiesa parrocchiale di Giovenzana di Colle Brianza per l’ultimo saluto. Martedì sera, alle 20.30, verrà recitato il Santo Rosario, mentre i funerali verranno celebrati mercoledì 10 gennaio alle ore 15.