MOZZATE – I militari della Stazione Carabinieri di Mozzate, nel corso della mattinata di oggi, sabato, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di C. C. L., cittadino italiano di Carbonate (CO), classe 1992.

Nei suoi confronti è stata data esecuzione al provvedimento cautelare con contestuale accompagnamento in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le condotte, reiterate nel tempo, hanno avuto quali bersagli la sorella e il nonno: insulti, minacce e schiaffi per i più svariati motivi, tra cui la pretesa di denaro. Il tutto è stato certificato dai Carabinieri dell’Arma di Mozzate, i quali, acquisite le testimonianze e proceduto alle dovute attività d’indagine che hanno confortato quanto dichiarato, sono giunti a raccogliere indizi di colpevolezza chiari e incontestabili.

C.C.L., conclusi tutte le formalità, è stato associato presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como.