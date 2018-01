LECCO – Investimento in viale Dante: un pedone è stato urtato da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali situate a metà del viale. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì, poco prima delle 18.30.

Vittima una donna di 41 anni, rimasta ferita nell’incidente e trasferita in ospedale dall’ambulanza della Lecco Soccorso. I mezzi di soccorso, caricata la donna, si sarebbero spostati poi parcheggio della farmacia per non intralciare la viabilità. Secondo le primissime informazioni raccolte sul posto, la 41enne non avrebbe riportato lesioni gravi nell’accaduto. Già lo scorso aprile, sempre su quell’attraversamento, un’anziana era stato travolta da una vettura in transito.