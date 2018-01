PIANI RESINELLI – Due escursionisti sono rimasti incrodati in Grignetta lungo la cresta Segantini. Incapaci sia di procedere che di tornare indietro, con il calar della sera e ghiaccio e neve a rendere alquanto insidiosa la zona, i due, intorno alle 17.30 di questa sera, venerdì, hanno deciso di allertare i soccorsi.

Da Como si è dapprima levato in volo l’elisoccorso che si è portando in zona per un sorvolo nel tentativo, per mezzo di un faro, di individuare i due escursionisti. Il recupero è alla fine avvenuto da terra: gli uomini del Soccorso Alpino sono partiti dalla sede del Bione e poco dopo le 22 di questa sera, venerdì, hanno raggiunto i due scalatori, fermi in un punto poco prima della famosa ‘lingua’ e illesi.

Stando a quanto appreso i due non sarebbero riusciti ad affrontare il passo, cercando quindi di tornare indietro senza riuscirci. A quel punto, complice il calare del buio, hanno allertato i soccorsi.

Recuperati dal Soccorso Alpino sono quindi iniziate le lunghe operazioni di rientro: dal punto dove i due escursionisti erano rimasti incrodati dovranno calarsi fino al Canalone Costanza, quindi passare nel Canalone Angelina e da lì ricollegarsi alla Direttissima, fino ai Piani Resinelli.