CALOLZIOCORTE – I Carabinieri della stazione di Calolziocorte li hanno arrestati nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, nel corso si un operazione di controllo del territorio. Iulian Paduraru, 23enne, di Milano, Andrei Ababei, 30enne, di Lecco e Ionel Dumitra, 37enne, di Milano, tutti cittadini romeni, sono stati arrestati per furto aggravato.

A fare scattare l’allarme, intorno alle ore 13, il titolare del supermercato Conad di Calolziocorte che ha segnalato il furto di bottiglie di alcolici, commesso da tre soggetti, fuggiti a bordo di una Bmw di colore nero.

I Carabinieri hanno rintracciato l’auto mentre si stava allontanando dal centro abitato, in direzione della provincia di Bergamo.

La perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire, celate all’interno del bagagliaio, alcune bottiglie di vini pregiati italiani e francesi, diversi superalcolici e varie confezioni di prodotti per l’igiene personale, per un valore complessivo di oltre 600 euro. I successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che la refurtiva era stata asportata, nella stessa giornata, dai supermercati Conad di Calolziocorte e Lecco.

Gli arrestati, nella mattinata odierna, sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare gli arresti, ha fissato una nuova udienza, disponendo per due di loro la custodia cautelare in carcere.