GARLATE – E’ scomparsa all’età di 103 anni Francesca Perego, era la donna più anziana di Garlate. Nata a Olginate in piazza Garibaldi nel 1914, dopo il matrimonio con Eufrasio Polvara, nel 1944, si è trasferita a Garlate.

Francesca Perego ha vissuto la Prima e la Seconda Guerra Mondiale: “Aveva pochi mesi quando suo padre partì per il fronte – racconta la figlia Antonietta – lo vide per la prima volta quando tornò dalla guerra. E’ sempre stata una gran lavoratrice: ha cominciato in filanda quando era ancora una ragazzina e poi è andata a lavorare in catena all’Arlenico. Ricordava perfettamente i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e le fughe dalla fabbrica. Ne ha viste un sacco nella sua vita”.

Mamma di due figlie, Antonietta e Franca, ha lasciato il lavoro per dedicarsi alla famiglia: “La sua era una di quella famiglie da ‘Albero degli Zoccoli’, si viveva tutti a stretto contatto. E’ sempre stata una donna di poche parole, ma voleva bene a tutti e tutti le volevano bene qui a Garlate. Nella sua vita, comunque, è rimasta sempre legata anche a Olginate dove abitavano i suoi parenti”.

Antonietta era molto legata a sua madre e, negli ultimi anni, assieme a tutta la sua famiglia, le è stata accanto: “Negli ultimi anni, probabilmente perché si rendeva conto di avere bisogno, era lei che mi chiama ‘mamma’. Nella sua semplicità ha vissuto una vecchiaia serena. Era una donna di fede. Non l’ho mai sentita lamentarsi nonostante fosse in carrozzina da 8 anni e questo è stato un insegnamento molto bello. La cosa più bella è che, giorno dopo giorno, con i fatti, ci ha trasmesso tantissime cose. Il voler bene a tutti e saper perdonare anche quando è difficile, penso sia stato questo l’insegnamento più prezioso che ha lasciato a noi figli, ai nipoti e ai pronipoti”.

Francesca Perego lascia le figlie Antonietta e Franca con Natale, i nipoti Luca, Stefania con Giovanni, Paolo con Manuela e Chiara con Paolo, oltre ai pronipoti. I funerali si svolgeranno giovedì 18 gennaio alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Garlate.