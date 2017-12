VARESE – I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, durante le festività natalizie, hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto del fenomeno illegale del traffico transfrontaliero di valuta.

Nell’ambito dell’attività di presidio dell’aeroporto, è stato sottoposto a controllo un passeggero in arrivo da Barcellona.

Il passeggero fermato, un cittadino pakistano di 38 anni residente in Spagna, alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro, titoli o valori mobiliari eccedenti il limite consentito (10.000 euro) ha risposto, come succede nella maggior parte dei casi, di non avere con sé nulla.

I finanzieri hanno deciso in ogni caso di approfondire il controllo, unitamente ai funzionari della locale Agenzia delle Dogane, provvedendo ad ispezionare il bagaglio a mano e rinvenendo quasi 40.000 euro. In particolare, il denaro era occultato all’interno di diverse confezioni di cioccolata, i cui incarti si presentavano, a prima vista, integri.