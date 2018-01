OLGINATE – Tre auto in fiamme ad Olginate: è successo intorno alle 21, quando un boato ha richiamato i residenti, poi una coltre di fumo che si è alzata in cielo sopra via Postale Vecchia, in un’area di sosta nelle vicinanze dei condomini.

A causare l’incendio, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato un cortocircuito ad una delle vetture coinvolte, una Fiat Punto, divorata dal fuoco.

I proprietari delle altre due auto posteggiate accanto, una Ford e una Citroen, erano inizialmente intenzionati a spostare i loro mezzi prima che le fiamme le lambissero ma hanno preferito desistere per non mettere a rischio la propria incolumità. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, hanno provveduto a spegnere l’incendio.