CESANA – Incidente in via Parini a Cesana Brianza: una Fiat Panda è uscita di strada mentre percorreva la strada al confine con il comune di Bosisio Parini.



Il conducente potrebbe aver fatto tutto da solo e quanto sembra non sarebbe stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti, insieme ai sanitari e al personale della Lecco Soccorso, anche i Carabinieri per gli accertamenti sul sinistro.