VERCURAGO – Incidente a Vercurago, in corso Bergamo, quasi al confine con il rione lecchese di Chiuso intorno alle 12.30 di oggi, sabato.

A scontrarsi è stato un pullman con un’auto, una Opel Combo, guidata da una donna che, fortunatamente, sembrerebbe sia rimasta ferita solo lievemente nel sinistro.

Stando a una prima ricostruzione della dinamica, che dovrà essere confermata dagli agenti della polizia Locale di Vercurago intervenuti per i rilievi, il bus stava viaggiando verso Lecco quando l’auto che transitava in direzione opposta, per cause ancora da stabilire, avrebbe invaso la corsia scontrandosi con il mezzo pubblico.

Quindi, la chiamata ai soccorsi con l’arrivo della Polizia Locale di Vercurago, dei Vigili del Fuoco di Lecco, automedica e l’ambulanza dei volontari del Soccorso di Calolziocorte, mentre in un primo momento transitando proprio in quel frangente si è fermata un’ambulanza di Adda Soccorso che ha dato man forte nelle operazioni di soccorso.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico da e per Lecco, con l’istituzione di un senso unico alternato provvisorio per consentire il deflusso delle auto in colonna.