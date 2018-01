MANDELLO – Investita da un’auto che non si è fermata a soccorrerla, ed ora è caccia al pirata della strada che a Mandello ha travolto una 60enne in via Parodi.

La donna stava attraversando la strada sulle strisce, situate poco prima della rotonda all’intersezione con via F.lli Pini, per raggiungere la vicina casa di riposo dove lavora, quando la vettura di colore scuro, che procedeva in direzione della parte alta del paese, l’ha urtata per poi allontanarsi , lasciandola inerme sull’asfalto.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30. I sanitari del 118 e il personale del Soccorso Mandellese hanno prestato le prime cure alla donna per poi trasferirla in ambulanza all’ospedale Manzoni dove la 60enne è stata ricoverata in codice giallo con la frattura di un femore e un trauma al bacino.

La Polizia Locale sul posto ha raccolto diverse testimonianze e ora gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità del conducente.