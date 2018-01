MONTE MARENZO – A ricordare Elio Bonanomi, capogruppo degli Alpini di Monte Marenzo scomparso nella notte del 17 gennaio, è Angelo Fontana. I due coscritti sono cresciuti fianco a fianco ed erano legati da un profondo sentimento di amicizia. Ecco le sentite parole di Fontana per dire addio al caro amico.

“Un Alpino non ci lascia mai. Elio, amico e Alpino, si è spento la notte del 17 gennaio, ma lui sarà sempre con noi, con noi tutti, perché apparteneva a tutto il paese di Monte Marenzo. Quando un Amico fraterno come Elio non è più tra noi ti manca il respiro, capisci che le piccole cose quotidiane perdono senso, non hanno più valore. Perdi ogni riferimento reale. Corri con la mente nei racconti del passato, a rincorrere e catturare, per fissarle, le immagini.

Io e Elio siamo cresciuti insieme. Stessa età, abbiamo fatto assieme le scuole elementari, poi il calcio nella polisportiva, poi l’età della adolescenza. Poi da giovani tutti in Vespa, la naja, lui negli Alpini e io in Marina, e la passione per Inter. Poi il lavoro, lui era un bravo idraulico, anche se poi è andato a lavorare a Lecco, all’Enel.

Come capogruppo degli Alpini Elio è stata un gran bella persona, un gran lavoratore, altruista e sempre attivo. La sua specialità era dialogare e collaborare con tutti, istituzioni e associazioni; si rimboccava le maniche e si metteva alla griglia e sfornare frittelle e patatine fritte.

Quando perdi un Amico il tuo cuore si riempie di tristezza e ti viene la voglia di non fare più niente. Ma se guardi alla vita di Elio il suo ricordo ti dà la forza di continuare, affinché il suo impegno e la sua disponibilità per gli altri prosegua. Lo vedremo sempre lì: a guidare il pulmino dei disabili, a organizzare le cerimonie del 4 Novembre e del 25 Aprile, a gestire il Parco Penne Nere, a raccogliere fondi per Telethon o per le calamità nazionali.

La Polisportiva di Monte Marenzo, con tutti ragazzi che l’hanno conosciuto e apprezzato, lo ricorderà sempre con profondo affetto. Siamo vicini alla famiglia per condividere il loro dolore”.

