LAINATE – Incidente sull’Autostrada A8, poco dopo le 20 di questa sera, martedì, tra Lainate e la barriera di Milano Nord direzione Milano. Nel sinistro stradale è rimasto coinvolto un pullman con a bordo 33 persone. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti gravi, l’autista è stato trasportato all’ospedale in codice giallo, lievi ferite invece per i passeggeri.

Il mezzo, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe sbandato finendo per impattare contro le barriere che delimitano la carreggiata.

Sul posto insieme agli agenti della Polstrada sono intervenute due automediche e diverse ambulanze insieme ai Vigili del Fuoco. Inevitabili le code che si sono formate lungo la A8 in prossimità dell’incidente.