LECCO – Incidente in via Parini mercoledì mattina: coinvolto un postino scivolato sull’asfalto in sella al suo scooter.

E’ successo poco prima delle 11.30: stando a quanto appreso sul posto pare che il postino, un giovane di 26 anni, stesse salendo lungo via Parini quando a causa dell’asfalto bagnato sarebbe scivolato in prossimità di un attraversamento pedonale. Nella caduta avrebbe urtato un’auto, una Seat Ibiza, che viaggiava in direzione opposta.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa insieme alla Polizia Locale. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Nel maggio dello scorso anno un’altra postina era stata vittima di una brutta caduta, sempre in via Parini.