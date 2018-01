LECCO – L’associazione “Femminile Presente!” ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Lecco Centro, perché venga perseguito e punito il responsabile del grave gesto di cui è stata oggetto la targa intitolata a sei donne di valore del territorio donata nello scorso ottobre, insieme a sei aiuole loro dedicate, al Comune di Lecco.

“Nell’intervallo tra le feste di Natale e l’Epifania, la targa è stata presa a calci, deformata e sradicata dal suo basamento di cemento – ha raccontato Irene Riva, presidente dell’associazione -. L’opera realizzata, composta dalle aiuole e dalla targa, non è più dell’associazione. Ora è di tutti i cittadini. Riteniamo pertanto doveroso informarli di quanto successo, riferendoci soprattutto a coloro che hanno partecipato con tanto entusiasmo alla bella cerimonia di inaugurazione. Il gesto, che si condanna da solo, è maggiormente spregevole perché sembra colpire, ancora una volta, il simbolo, e quindi il valore, di una femminilità consapevole e costruttiva”.

Già in un’altra occasione, la sistemazione dell’aiuola di via Cavour, l’associazione aveva stigmatizzato l’incuria di alcuni cittadini: “In questo caso si è andati oltre. Avvertito il comune di Lecco, nella persona dell’assessore Corrado Valsecchi, abbiamo avuto una premurosa rassicurazione: in data odierna la targa è stata ripristinata. Non ci lasciamo certo scoraggiare da persone grette, incapaci di comprendere il significato della riconoscenza e della condivisione. E prima che siano condannate dalla legge, speriamo vengano condannate dall’opinione pubblica e isolate, come meritano coloro che si collocano, con simili gesti, al di fuori della società civile”.