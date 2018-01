LECCO – Sono passati soltanto pochi giorni dal ritrovamento di alcune siringhe a Rancio e adesso l’allarme arriva da via Ghislanzoni, nel rione di Pescarenico.

Un lettore, infatti, ci ha segnalato la presenza di una siringa abbandonata su un marciapiede nei pressi della scuola materna.

Al di là della siringa, il lettore denuncia lo stato di degrado della zona e auspica una maggiore presenza delle forze dell’ordine: “Abito in via Ghislanzoni al civico 64 da cinque anni: la zona è frequentata da tossici, il degrado sta aumentando. Oltre alle bottiglie di birra sparse in giro o appoggiate sopra le macchine, adesso ci mancavano anche le siringhe” è l’amaro commento del cittadino.