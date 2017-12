LECCO – Avrebbe fatto tutto da solo l’automobilista che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, si è ribaltato con la propria vettura nel sottopasso di Lecco.

L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15: l’uomo, alla guida della sua Citroen Berlingo targata Svizzera, stava viaggiando in direzione Sondrio quando poco dopo lo svincolo per Lecco Centro-Meridiana avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo per ribaltarsi sulla corsia di marcia.

Sul posto si sono portati un’ambulanza, i Vigili de Fuoco e la Polizia Stradale: illeso, fortunatamente, l’automobilista, uscito da solo dall’autovettura. Per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Inevitabili le conseguenze sul traffico, ristretto sulla corsia di sorpasso per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso.