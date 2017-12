LECCO – Una lite tra automobilisti, sabato mattina, è finita in violenza con un ferito, un 57enne, trasportato in ospedale. Vittima un venditore ambulante alla guida del proprio furgone che, secondo quanto le informazioni raccolte, sarebbe stato picchiato dal conducente di un altro veicolo in via Besonda Inferiore, a Lecco.

Il 57enne, vedendosi tagliare la strada, avrebbe suonato all’indirizzo della vettura che lo superava, tanto sarebbe bastato per far scattare l’aggressione nei confronti dell’ambulante, colpito da un pugno in faccia sferrato dal contendente,quest’ultimo si sarebbe poi allontanato.

I carabinieri, avvisati dell’accaduto sono giunti sul posto per chiarire quanto successo, mentre l’ambulanza della Croce San Nicolò ha trasportato il 57enne all’ospedale.