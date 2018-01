MALGRATE – Un uomo di 70 anni è stato investito alle 15.30 di oggi, sabato, lungo la via Provinciale a Malgrate subito dopo la “rotonda dell’Obi” mentre l’auto che lo ha travolto sarebbe fuggita.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti e al racconto di un testimone, due persone, un uomo di colore e un anziano, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è sopraggiunta l’auto che ha investito l’uomo trascinandolo per un paio di metri, prima di darsi alla fuga. Subito dietro l’auto pirata si trovata un’altra auto condotta dal testimone oculare che, essendo residente in zona e conoscendo la pericolosità di quel passaggio pedonale, nel vedere i due in procinto di attraversare avrebbe dato un colpo di clacson per avvisarli del pericolo. L’uomo di colore infatti si è fermato, ma non il 70enne che è stato investito.

Quando il testimone ha visto che l’inseguitore stava scappando non ha esitato a inseguirlo riuscendo a scattare una fotografia in cui si vedono modello e targa dell’automobile, per poi ritornare sul luogo dell’incidente.

Nel frattempo è stata effettuata la chiamata ai soccorsi, sul posto è giunta un’automedica, il personale sanitario della Croce Rossa a bordo di un’ambulanza e la Polizia Locale di Malgrate che ora dovrà raccogliere tutte le informazioni ed effettuare i rilievi del caso. Il 70enne invece è stato curato e trasportato all’ospedale di Lecco in codice verde.

Gli abitanti della zona presenti sul luogo dell’incidente hanno sottolineato quanto quell’attraversamento pedonale sia pericoloso perché non viene mai data la precedenza ai pedoni.