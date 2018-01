MALGRATE – E’ stato individuato nel giro di poco tempo l’uomo che, intorno alle 15.30 di oggi, ha investito un 70enne che stava attraversando sulle strisce pedonali dopo la situate nei pressi della “rotonda dell’Obi” e si è dato alla fuga. Si tratterebbe di un 63enne di Inverigo denunciato per omissione di soccorso e fuga.

Tanti i testimoni che hanno visto l’accaduto, in particolare, un automobilista dopo aver assistito all’investimento non ha esitato a mettersi all’inseguimento del pirata della strada riuscendo a scattare una fotografia dove si vedevano modello e numero di targa dell’auto. Gli agenti della Polizia Locale intervenuti sul luogo dell’incidente hanno raccolto tutti gli elementi utili per rintracciare l’uomo che, nel frattempo, aveva raggiunto la propria abitazione.

Il 70enne investito, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

MALGRATE: AUTO INVESTE 70ENNE E FUGGE MA UN TESTIMONE SCATTA LA FOTO ALLA TARGA