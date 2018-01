TREMOSINE – Trovato senza vita il corpo di un uomo di 53 anni di nazionalità tedesca.

Aveva la casa nei dintorni di Tremosine (Brescia) e conosceva abbastanza bene il posto. In compagnia del suo cane, era solito compiere delle brevi escursioni in zona. Le ricerche erano partite nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 19 gennaio, quando la moglie non lo ha visto rientrare come previsto.

Dopo una prima esplorazione partita a livello locale è stato contattato il 112 e la Centrale operativa ha fatto partire il protocollo per la ricerca. Sono stati allertati i tecnici del Soccorso alpino – Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione Bresciana, attivati con Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Sul posto anche i Carabinieri.

Il cane era rimasto nelle vicinanze del proprietario e abbaiava: questo ha consentito di localizzarlo senza troppe difficoltà. L’uomo si trovava qualche metro al di sotto del sentiero. Probabile un malore la causa del decesso. La salma è stata recuperata e portata a valle, anche il cane è stato riportato a casa.