MANDELLO – Il colpevole non è ancora stato individuato ma la Polizia Locale ha già iniziato a sentire alcuni automobilisti tra quelli che sono transitati in paese intorno alle 7.30 di martedì, quando in via Parodi una 60enne è stata falciata mentre attraversava la strada da una vettura che non ha arrestato la marcia dopo l’incidente.

La donna, soccorsa sul posto dal personale sanitario e trasportata all’ospedale in ambulanza, nella mattinata di oggi è stata sottoposta ad un intervento ortopedico per la frattura riportata al femore ed è stata ricoverata in reparto per la riabilitazione.

Del suo investitore si sa poco al momento, se non che viaggiava su un’utilitaria di colore scuro, nessuno dei testimoni avrebbe preso il numero di targa. Gli agenti della Polizia Locale si sono serviti delle immagini di videosorveglianza installate in zona per cercare di identificare il pirata della strada.

Il cerchio si sarebbe stretto su alcuni veicoli, di persone che secondo quanto emerso finora non risiederebbero in paese, e le verifiche proseguono per risalire con esattezza all’autore dell’investimento.

