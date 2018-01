MANDELLO – E’ stato grazie all’intervento provvidenziale di alcuni residenti della zona se non ha avuto conseguenze peggiori l’incendio scoppiato domenica pomeriggio all’Osteria Keller in via Risorgimento a Mandello.

Le fiamme hanno interessato la tettoia di un locale adibito a magazzino dell’osteria: a notare il fumo alcuni passanti che hanno poi avvisato una famiglia residente alle spalle del ristorante, chiuso da qualche tempo.

I primi a prodigarsi per spegnere le fiamme sono stati Giovanni Trincavelli, noto in paese per anche per la sua militanza nel Movimento 5 Stelle insieme al giovane Tiago Jager ed altri due ragazzi ai quali sono poi uniti altri vicini. Per poter entrare nel magazzino hanno tagliato con un tronchesino il lucchetto di chiusura, quindi hanno spento il fuoco con dei secchi utilizzando l’acqua della vicina Rongia.

Mentre spegnevano le fiamme, Trincavelli, si è ustionato leggermente ad una gamba: è stato soccorso sul posto dal personale della Croce Rossa.

Sono stati quindi i pompieri, giunti a sirene spiegate con due mezzi, a continuare le operazioni di spegnimento del rogo, rimuovendo anche alcune bombole di gas che si trovavano in prossimità del locale in fiamme. Salva l’anziana titolare dell’Osteria, residente proprio sopra al locale, che è stata accompagnata all’esterno dell’edificio. Ancora da chiarire le cause del rogo. Sul posto anche i carabinieri per i loro accertamenti.