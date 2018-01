MILANO – Tre operai hanno perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto oggi, martedì, alle 16.50 circa, all’interno della ditta Lamina Spa di via Rho a Milano, specializzata nella produzione di nastri di alta precisione in acciaio e titanio. Un quarto dipendente sarebbe in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele mentre altri due sono stati ricoverati all’ospedale Santa Rita e sarebbero fuori pericolo.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà essere ufficializzata, i sei erano impegnati nella pulizia di un forno interrato quando qualcosa non è andato come avrebbe dovuto. I sei sono stati trovati sul fondo del forno privi di sensi probabilmente dopo aver respirato vapori tossici. Quindi è scattato l’allarme.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, automediche, i Carabinieri, oltre ai Vigili del Fuoco e alle pattuglie della Polizia Locale. Un incidente dall’epilogo drammatico sul quale nelle prossime ore si cercherà di fare maggior chiarezza per capire esattamente cosa sia accaduto.